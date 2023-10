Natalia Arano: “La inteligencia es uno de los más grandes atractivos”

Estoy hace nueve años y empezó gracias a Ronaldo Wellington. Para mis 15 años, él me regaló clases de pasarela y me fue invitando a participar en desfiles. Un año después me presenté a la agencia de Pablo Manzoni, porque amé el mundo del modelaje y ahí fue que tuve mi primer gran desfile en el Bolivia Moda.

Disfruto mucho ver los reinados de belleza y siempre apoyo a todas las chicas que se animan a participar. Personalmente, yo no me veo concursando, ya que lo mío son más las pasarelas y fotos.

En mis tiempos libres me dedico a crear contenido para las redes sociales, de otras marcas y las mías. Además, me encanta salir a pasear a mis dos perritas Nina y Teffi, son raza poodle. También dibujo y pinto, ya sea en mi iPad o en mi block de dibujos.

Me veo ya casada y con hijos, formando mi propia familia. Siempre me llamó la atención vivir afuera durante unos años así que no descarto la idea. En lo laboral, me veo con un negocio propio.