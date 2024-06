Natalia Girard: “Estar donde estoy me costó 25 años de trabajo, tuve que ser consecuente, paciente y exigente”

Decidimos migrar de Bolivia porque a mi esposo se le presentó una oportunidad de crecimiento laboral. Sentí que él merecía, lo apoyé y sin dudar dejé todo. Nací en Portland, Oregon, Estados Unidos y eso hizo que el proceso de emigrar sea un poco más simple; sin embargo, cambiar de país no es nada fácil, hubo momentos para ambos muy desafiantes, desgastantes, pero sobre todo maravillosos.

Estoy en la etapa más linda y emocionante, pero a la vez la más demandante y desafiante de mi carrera. Tengo el honor de trabajar en el tercer mercado más grande e importante de Estados Unidos y en los horarios estelares, por lo que mi responsabilidad y compromiso son más grandes de lo que se puede imaginar, ya que mi equipo de noticias y la comunidad son extremadamente inteligentes y exigentes. Es por eso, que mi cargo es de “presentadora de noticias y periodista”; eso quiere decir que no solamente estoy en el estudio de noticias, también estoy en las calles viendo de cerca y sintiendo de los problemas de nuestra comunidad.

- ¿Cuál es la clave para llegar a la cima? Cuando uno empieza a escalar una montaña piensa que está viendo la cima, pero a medida que avanza aparece otra cima aún más alta y retadora que la que estabas viendo. Siento que ese debería ser el desafío que debe tener cada persona; saber que siempre tendremos cimas aún más altas que escalar en todos los ámbitos de la vida. Dios permita que en mi carrera y vida siempre, pueda seguir viendo cimas aún más altas de las que alcanzo como señal de desafío y crecimiento que es lo que no debe faltar a ninguna persona.

Creo que no solamente evaluaron experiencia sino también perseverancia disciplina y actitud, las organizaciones aquí analizan este tipo de “soft skills” quizás mucho más que tu propia hoja de vida.

Me dijeron que vieron los 25 años de carrera. Evaluaron mi trabajo como periodista traduciendo simultáneamente, entrevistando, redactando, produciendo, improvisando y desenvolvimiento en estudio, tanto sola como acompañada.

Algo que me llamó mucho la atención es que evalúan tu personalidad para proyectar tu desempeño con el equipo de prensa, la comunidad, cobertura periodística y posibles nuevos retos.