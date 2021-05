Escucha esta nota aquí

Nick Jonas será el anfitrión de los Billboard Music Awards 2021, anunció este viernes el portal de espectáculos The Hollywood Reporter. El actor y cantante actualmente se desempeña como entrenador y jurado del programa The Voice (Estados Unidos).

Los créditos recientes de Jonas incluyen la película "Chaos Walking" y la serie navideña de Netflix “Dash & Lily”, en la que se desempeñó como productor ejecutivo e hizo un cameo con él mismo. Durante su tiempo con Jonas Brothers, la banda ganó tres premios Billboard Music.

Jonas también ayudó recientemente a anunciar los nominados al Óscar 2021 junto con su esposa, la actriz Priyanka Chopra Jonas. Los Billboard Music Awards anunció ayer a sus finalistas de 2021, con The Weeknd como finalista en 16 categorías.

Otros finalistas principales con múltiples menciones incluyen a DaBaby con 11; Pop Smoke con 10; Gabby Barrett con nueve; y Bad Bunny, Chris Brown, Juice WRLD y Megan Thee Stallion con siete cada uno.

Los Billboard Music Awards 2021 se transmitirán en vivo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, el domingo 23 de mayo.

Los premios de este año comprenden el período de listas del 21 de marzo de 2020 al 3 de abril de 2021. Los finalistas y ganadores se basan en las interacciones de los fanáticos con la música, incluidas las ventas de álbumes y canciones digitales, transmisión de radio y participación social, seguidas por Billboard y sus socios de datos, incluido MRC Data.

Las categorías votadas por los fanáticos incluyen el mejor artista social y la mejor colaboración.