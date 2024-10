Nicol Salce: “Ser mamá no me impide soñar con ser reina del carnaval, una madre no tiene límites”

Nicol Salce es modelo y ex participante de Calle 7 Bolivia, ella cuenta cómo equilibra su vida como mamá de dos niños y su carrera profesional.



La joven mamá habla de sus sueños, desafíos y el papel que ha jugado la maternidad en su vida, destacando su deseo de romper estigmas y demostrar que las madres pueden alcanzar cualquier meta, incluso un reinado del carnaval el cual es su mayor anhelo, ser la soberana de la fiesta grande de los cruceños.



- ¿Quién es Nicol detrás de la modelo?



Detrás de la modelo hay una persona real, que siente, que vive el día a día con sus hijos, y que busca ser la mejor versión de sí misma para brindarles lo mejor a sus pequeños. Es alguien que también busca un balance para ser mujer sin perderse a sí misma, sin olvidarse de vivir.



- ¿Cómo dividís tus actividades con tu rol de mamá?



La verdad es que no sé cómo hago para dividir mi tiempo, porque hago de todo un poco. En mis días soy maestra, soy ama de casa, soy consejera, soy esposa, soy de todo un poco. Por las tardes ya tengo un poco más de tiempo para mí, para prepararme ahora que, si Dios quiere, estaré delante de la pantalla muy pronto en algo más serio, una nueva faceta para mí.



- ¿Las mamás pueden con todo?



¡Yo creo que sí! Una siempre busca brindar lo mejor a sus hijos. Siempre tendremos un as bajo la manga. Somos súper poderosas.



- ¿Participaste en Chica Azafata EL DEBER? ¿Fue tu primer concurso?



Sí, participé en Chica Azafata EL DEBER. Fue una experiencia muy linda en los nueve años que llevo trabajando en la Expocruz. Fue mi primera vez. Conocí chicas muy amables y lindas.



- ¿Te gustaría conseguir un reinado de belleza?



Te cuento que sí. Siempre me llamó la atención participar en algún reinado o ser reina del carnaval es lo que más me gustaría. Porque te acerca más a la gente, vives más de cerca la alegría de tu pueblo. Y sería algo novedoso ser la primera mamá en tener la corona, porque me gustaría romper con el estigma de que, siendo mamá, no se puede ser reina. Yo creo que una mamá no tiene límites para demostrar que puede con todo.



- Estuviste en un reality de competencia, ¿qué enseñanza te dejó?



Sí, participé en Calle 7 Bolivia. Es algo que siempre agradeceré, porque gracias a esa oportunidad y a la popularidad que gané, se me abrieron muchísimas puertas, y hasta el día de hoy tengo trabajo gracias al cariño de la gente. La enseñanza que me dejó el reality es ser siempre agradecida con las personas que te brindan una oportunidad de trabajo y ser responsable en tu ámbito laboral.



- ¿Ahí conociste el amor?



Sí, conocí a Carlos Gutiérrez, mi esposo y papá de mis dos niños. Ya vamos a cumplir 10 años de conocernos y de formar la familia que somos hoy.

La modelo junto a su esposo y sus amados hijos que son su razón de vivir



- ¿Volverías a participar en otro reality?



Para ser sincera, me hablaron recientemente para Calle 7 Internacional en Paraguay, pero se me hacía complicado, sobre todo por mi niño de 2 años, que todavía es muy pequeño. Para estar a medias y no dar todo de mí, a veces es preferible que te recuerden por lo que en su momento fuiste. No niego que podría considerar otra oportunidad en el futuro, pero solo si puedo estar al 100%, o quizás en otro tipo de formato.



- Si pudieras volver al pasado, ¿qué cambiarías?



Si pudiera volver al pasado, no cambiaría nada, porque todo lleva a algo. Si uno no comete errores, no aprende ni se supera. Solo soy una persona agradecida por todo lo bueno o malo que ha pasado en mi vida; todo es aprendizaje. Lo único que cambiaría es que ciertas personas que ahora ya no están en este plano terrenal pudieran estar conmigo, pero entiendo que todos tienen su camino y que solo Dios sabe hasta dónde nos acompañan. Anhelaría tener a esas personas a mi lado, pero, como decimos, es un “hasta pronto”.



- Al ser una persona pública, ¿cómo recibes los comentarios en tus redes sociales?



Ahora los comentarios en redes sociales los recibo bien, se podría decir. Antes me afectaban mucho, ¡hasta lloraba! Pero comprendí que lo que digan de mí no es mi realidad, sino la suya. Con el tiempo, aprendes de quién tomar las críticas o consejos, y luego es como si te blindaras.



- ¿Expones tu vida en redes sociales?



Con el tiempo, he reducido mi círculo de amistad e incluso el familiar. No soy de exponer mucho mi vida ahora, solo muestro lo que quiero que vean. Obviamente, comparto mi felicidad con el público, porque me han acompañado y he crecido con ellos. Tanto como a mí me hace feliz ver a las personas felices, supongo que ellos también se alegran con mis éxitos o los momentos bonitos en mi vida. Pero he aprendido a guardar más mi privacidad.



Nicol está casada con Carlos Gutiérrez, es madre de dos niños y es comunicadora social /Foto: Reynaldo Soliz