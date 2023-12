Nicole Camacho: “Todo trabajo donde sientas que estás haciendo la diferencia es gratificante”

A sus 37 años la ex magnífica Nicole Camacho cosecha el fruto de su esfuerzo y años de trabajo. Ella es la Directora Corporativa de Maquillaje para la multinacional Yanbal, donde sin duda tiene el trabajo soñado para toda mujer que es amante del maquillaje. Nicole lleva una vida organizada entre viajes, trabajo y su familia. Sabe cómo cumplir a la perfección sus metas y objetivos y como dice: “si ella puede, todos lo pueden lograr”. Recuerda con amor su época de oro en las pasarelas, experiencia que no dudaría en volver a repetir. Hoy Nicole es una mujer empoderada y plena, líder de una gran empresa internacional.

Sí, desde chica siempre me gustó el maquillaje, esperaba que mi mama vaya de compras para ir a su cuarto usar su maquillaje, aunque tuviera que desmaquillarme a los 4 minutos. Me maquillo todos los días, cuando usas productos correctos, el maquillaje es una extensión de tu rutina de cuidado porque hoy se formulan como ingredientes activos para cada necesidad. Es un mito que maquillarte todos los días daña tu piel.

En mi familia le sacamos el jugo a los días, no damos por sentado nada. Cada conversación es importante, cada fin de semana es memorable. Mucha gente me pregunta ¿Cómo haces? y es que creo que cuando vivimos en piloto automático nuestros días, perdemos el tiempo, estamos, pero no estamos presentes al 100%, nos absorben las redes, los problemas, la rutina. Si yo viajando 20 veces al año puedo alcanzar mis objetivos personales, profesionales, familiares, darme tiempo para mí misma, creo que no hay excusa para nadie, solo debes tener claras tus prioridades y simplificar tu vida. Por supuesto, mi marido es espectacular y mi madre un soporte clave para que todo fluya.