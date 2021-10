Nicole Campos Miranda, Chica Calendario EL DEBER 2022: “Quiero ser una abogada que ayude al desarrollo del país”

Escucha esta nota aquí





Nicole Campos Miranda es cruceña de nacimiento. Su papá es cruceño y su mamá de Beni. Tiene 21 años, mide 1,74 m de estatura y actualmente estudia la carrera de Derecho. Lleva 6 años en la agencia de las Magníficas de Pablo Manzoni y hace tres años fue nombrada modelo top de su agencia. En la reciente Expocruz fue azafata del stand de Imcruz-Mazda. Le encanta viajar. Ella será la encargada de derrochar belleza en el calendario 2022 que distribuirá EL DEBER.

- ¿Qué representa para vos el título de Chica Calendario EL DEBER 2022?

Es un gran honor, una alegría de haber obtenido un reconocimiento tan lindo por parte del periódico más importante del país.

- ¿Cuál es tu experiencia o trayectoria en el modelaje?

Es el primer concurso en el que participo, pero tengo una experiencia muy linda dentro de toda mi trayectoria en el modelaje. He podido crecer mucho durante todos estos años gracias a hermosas personas que me han estado acompañando desde que tengo 16 años, recibiendo apoyo, ánimos, amistad, disfrutando momentos. Hasta la fecha he podido ser imagen de grandes marcas en el país, que me han apoyado y apostado por mi imagen. También he sido parte de portadas en importantes medios y revistas. He participado en desfiles muy importantes como el Bolivia Moda que reúne a profesionales destacados del rubro del diseñado. Actualmente hay empresas grandes con las que trabajamos en conjunto para poder cuidar mi imagen y mantenerme para seguir realizando el trabajo que me gusta.

- ¿Cuáles son tus proyectos personales y profesionales?

Actualmente soy estudiante de la carrera de Derecho y me encuentro trabajando haciendo prácticas laborales o pasantía en una firma excelente y muy grande de abogados.

Tengo la proyección de desarrollarme de la manera más óptima en mi profesión cuando termine la carrera y ser una excelente abogada que pueda ayudar al desarrollo económico del país a largo plazo, de la mano de Dios y mucho esfuerzo.





