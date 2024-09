Ninel Conde causa polémica por el cambio en su rostro a raíz de las cirugías

Se ha convertido en una constante que Ninel Conde sea señalada por sus cambios en el rostro . Ahora, el Bombón asesino nuevamente desató la polémica tras dar a conocer un video c on un cambio de look en el cabello.

Los internautas no tomaron en cuenta el arreglo del pelo y se pronunciaron ante la diferencia que notan en la cara de la actriz. “Por favor, ya dejen de decirle que se ve bien. No es hate (odio), respeto y admiro su trayectoria, pero de verdad es que los comentarios que la alientan a más cirugías la están llevando a la destrucción... No, Ninel, ya no te ves bien”, escribió una usuaria.