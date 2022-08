"No tengo nada que ver": Plácido Domingo rompió el silencio sobre supuesto vínculo con secta sexual

Un audio publicado por The Associated Press reveló la semana pasada una conversación que habría tenido la estrella de la ópera, en abril, con una mujer de la organización para pactar un encuentro sexual en un hotel de Buenos Aires.

Plácido Domingo reconoció que sí se trata de su voz, pero aseguró que él no sabía a lo que se dedicaban esas personas. "Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", dijo en entrevista para el programa Ventaneando.