Novia de Xico da Costa se arrepiente de decir que los bolivianos son analfabetos y pide disculpas

"Yo estaba pasada por los comentarios y me quise referir a esa gente mala , que tira hate, no quise incluir a toda la gente, a todos los hinchas, no es así", señaló en su declaración.

Visiblemente afectada, Ramone continuó pidiendo disculpas a quienes se sintieron lastimados por sus palabras. "Me queda pedir disculpas a toda la gente, no era mi intención generar lo que generé y que piensen que somos unos malagradecidos porque no es así. Me arrepiento de lo que dije porque actué en caliente. Pido disculpas a toda la gente que lastimé", afirmó.