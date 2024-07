Novia del futbolista Francisco da Costa agradece el cariño que recibió de los bolivianos

La modelo argentina y novia del brasileño Francisco da Costa, Melisa Ramone, empezó su video mostrando cómo hacia las maletas para viajar rumbo a Paraguay, donde jugará su novio.



Ella aprovechó el clip para despedirse de Bolivia y agradeció todos los detalles y cariño que recibió de la gente durante estos años. “No quiero dejar de agradecer por todo el cariño, no conocía Bolivia, nunca me sentí incomoda, conocí gente muy linda”, dijo la joven.



“Toca irnos y voy a extrañar mucho todo, pero es por el bien de Fran, todo cambio es porque lo mejor está por venir”, escribió.



Además, resaltó que en la ciudad de La Paz las personas son muy respetuosas y educadas. “La gente acá es muy respetuosa y ubicada, eso para mí es increíble, además esta ciudad tiene lugares hermosos para conocer, dejamos un pedacito acá y solo decir gracias”, finalizó Melisa.