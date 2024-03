NSYNC reaparece en el escenario con Justin Timberlake

Durante su presentación en One Night Only en The Wiltern, el cantante invitó a sus antiguos compañeros de banda Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick para interpretar la nueva canción del grupo, Paradise, que forma parte del próximo álbum de Timberlake. El grupo también deleitó a la audiencia con sus éxitos del año 2000: Bye Bye Bye e It's Gonna Be Me.