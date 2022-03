Nueva novia de Kanye West es la doble de Kim Kardashian

Escucha esta nota aquí

El rapero Kanye West se ha mostrado públicamente durante los últimos días con quien sería su nueva pareja, una mujer muy parecida a su exesposa, Kim Kardashian.

Por el momento no han confirmado su relación, pero sí se los ha visto pasar mucho tiempo juntos y sin ocultarse de nadie.

Lo que llamó inmediatamente la atención sobre la modelo Chaney Jones es el gran parecido con la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’, y no es solo por su parecido físico, sino también por su manera de vestir y de posar.

La celebridad acostumbra publicar selfies bastante reveladoras en Instagram y, para vestir, tiene un estilo en el que predominan los outfits monocromáticos y ajustados.

Sobre ella

Por su parte, Chaney estudió Educación Primaria en la Universidad de Delaware y en la actualidad cursa una especialización como orientadora y terapeuta con una maestría en la Universidad de Wilmington.

También trabaja como jefa de operaciones en First State Behavioral Health, una empresa fundada y dirigida por su padre, que ofrece terapia y apoya a adultos y niños para lidiar con problemas de depresión, ansiedad, manejo de la ira, traumas y abuso de sustancias.