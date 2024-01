"Nunca volveré a la industria de la música": Britney Spears niega regreso artístico

La cantante pop Britney Spears ha utilizado su cuenta de Instagram para desmentir recientes informes que sugieren su regreso a la industria musical y la grabación de un nuevo álbum. En una publicación realizada este miércoles, Spears compartió su perspectiva sobre los rumores, acompañando la declaración con una famosa pintura de Salomé.

"¡Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura!", escribió Spears en el pie de foto. "Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música!", afirmó la artista.

A pesar de haber lanzado su último álbum completo, "Glory", en 2016, Spears reveló que ha estado trabajando en privado como "escritora fantasma", escribiendo más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años. Aclaró que cuando escribe, lo hace por diversión o para colaborar con otros artistas.

La cantante también abordó las especulaciones sobre su biografía de 2023, "The Woman in Me", desmintiendo los informes que sugerían que la obra había sido publicada ilegalmente sin su aprobación. Spears aseguró que estas afirmaciones están "lejos de la verdad".

A pesar de haber lanzado sencillos ocasionales, como "Hold Me Closer" en 2022 con Elton John y "Mind Your Business" el año pasado con Will.i.am, Spears afirmó que su participación en la música se limita a proyectos selectos y que no tiene planes inmediatos de regresar como artista principal.