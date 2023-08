Oliver Montoya: “Había perdido el gusto por la televisión y preferí apartarme para no hacer las cosas mal”

EN PORTADA





Conversar con Oliver Halley Montoya (37) es un verdadero placer, ya que siempre está de buen humor y robando una sonrisa. Sin duda que las cámaras y sus seguidores lo extrañan, y es que, desde hace un año y medio, decidió dar un paso al costado de uno de sus grandes amores. ¿El motivo? Había perdido el gusto por lo que estaba haciendo. El también actor de teatro confiesa que muy pronto volverá a las tablas de la mano del Show de Mier.

Además, sale todos los domingos en la pantalla chica con la serie DT La Misión y tiene su propio estudio. Por si fuera poco...confiesa que está soltero, pero queriendo enamorarse.

- Lejos de la televisión ¿a qué te estás dedicando?

Me dedico a trabajar en mis redes sociales, gracias a las empresas que confían en mi trabajo para poder promocionar sus productos a mi estilo y con humor. Cada que puedo saco material humorístico. también para entretener al público, estar lejos de la televisión y el teatro me sirvió mucho para dedicarme a mí mismo, a ser mejor también como profesional y persona.

-¿Por qué tomas la decisión de abandonar la televisión?

Era momento de una pausa. Como te dije antes, para mejorar, para aprender cosas nuevas. Sentía que me había estancado en lo mismo, había perdido el gusto y preferí apartarme para no hacer las cosas mal, y darle al público un producto que no se merece, ni al medio al cual pertenecía.

- ¿Extrañas las cámaras?

Se extraña, más cuando aparecen esas noticias que no podés creer que son verdad y son un buen material para un sketch, como para decir “¡Dios mío! cómo es posible este suceso” (risas).

- ¿A qué te estás dedicando ahora?

A crear mi propio contenido y cuando alguien me pide apoyo para escribirle algo, con gusto le ayudo. Ya tengo un estudio en el cual puedo crear y ejecutar mis ideas.

- ¿Te volveremos a ver en la tv?

Por el momento sí, en una serie de ficción que se emitirá por Red Uno todos los domingos a las 19:30 que se llama ‘DT La Misión’.

Oliver Montoya /Foto: Jorge Ibáñez

​

- ¿Qué programa te gustaría conducir?

Algo que sea netamente humor, con público al vivo. Espero que algún día pueda volver a un programa de stand up como lo fue en su tiempo ‘Fuera de chiste’.

- ¿Entre el teatro y las cámaras con qué te quedas y por qué?

Con el teatro -por el público en vivo- porque podés ver la expresión de las personas que disfrutan el show o no, también puede pasar, pero es muy bonito el teatro. De hecho, es lo primero a lo cual volveré.

- ¿Oliver es tan divertido en la vida real como en el teatro?

Es como en el teatro. Tiene momentos para ser divertido y tiene momentos para ser serio.

- ¿Qué te hace enojar?

Creo que yo mismo me hago enojar. Cuando Oliver no pone sus límites en qué es lo que puede y qué es lo no puede, lo que está fuera de su alcance, pero aún así se obliga a quererlo y puede causarle enojo y daño. Porque en sí, lo que otras personas hagan uno decide si te enoja o no, así que evito que otros me hagan enojar.

- Cambiando de tema, ¿Cómo está ese corazón soltero o enamorado?

Soltero, pero creo que se está enamorando el sonso. Vamos a ver cómo le v, el tiempo lo dirá, capaz septiembre con la primavera sea su mes.

- ¿Cómo te conquistan?

No lo sé, cada persona creo que se conquista diferente. No tengo un patrón de cómo me conquisten, así que esfuércense (risas).

- ¿La vida se la debe tomar con el mejor humor?

Siempre con el mejor humor, además cuando uno cierra una etapa así sea un poco desagradable, vas a ver que más adelante te vas a acordar y le vas a sacar su lado de humor y te vas a reír y aprender.

- ¿Qué proyectos se vienen?