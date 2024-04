Oliver Stone presentará su documental sobre Lula en Cannes

En su comunicado, el 77º Festival de Cannes informó de tres añadidos a la competición oficial: "La plus précieuse des marchandises", película de animación de Michel Hazanavicius sobre un niño judío que escapa milagrosamente a la deportación a un campo de exterminio, "Trei kilometri pana la capatul lumii", del director rumano Emanuel Parvu, y "The seed of the sacred fig", del iraní Mohammad Rasoulof.