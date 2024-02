"Oppenheimer" se lleva siete galardones BAFTA, y se convierte en la más premiada

Otras cintas que recibieron múltiples premios fueron "Poor Things", "The Zone of Interest" ambas están en la cartelera de Cinemark y Multicines.

"Poor Things" se llevó cinco premios en categorías que incluyen efectos visuales, diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería. Mientras tanto, "The Zone of Interest", un drama sobre el Holocausto, obtuvo tres premios, incluyendo Mejor Película Británica y Mejor Película de Habla No Inglesa.