Oración en plena entrevista: el actor Eduardo Verástegui cuenta por qué rezó por Jorge Ramos

Eduardo Verástegui fue de los invitados recientes en Al Punto, el programa de entrevistas de Jorge Ramos en Univisión, pero su interacción tomó un camino inesperado cuando empezó a rezar por el periodista mientras hablaba de Sound of Freedom, su nueva producción cinematográfica, y los planes políticos a futuro.

Un detalle que llamó mucho la atención ya que segundos antes J orge había reafirmado ser una persona agnóstica , es decir, que no niega la existencia de Dios, pero no tiene una fe como la que el actor profesa. En una charla para Despierta América, Verástegui explicó qué fue lo que lo llevó a orar en ese momento.

“Jorge conmigo siempre ha sido muy respetuoso . Ha apoyado todos mis proyectos. Él es congruente y coherente en lo que cree y yo trato de ser coherente y congruente en lo que creo”, comentó. “Fue un momento en el que, cuando él dijo: ‘ojalá tuviera la fe que tú’, me tocó el corazón ”, agregó.

Eduardo continuó: “En ese momento lo que hice fue pedirle a Dios. Él es el que da la fe. Bueno, (Jorge) acaba de decir que ojalá tuviera la fe, y tú, Señor, dale la fe. Creo que lo que me motiva es pedirle a Dios todos los días por los demás, lo que yo he recibido de él quiero que todo mundo lo tenga. Por eso recé por Jorge en ese momento. Fue algo que no lo puedes planear”.