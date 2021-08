Oscar de la Renta anuncia que ya no usará pieles en sus productos

Escucha esta nota aquí

En los últimos años la industria de la moda ha adquirido una nueva tendencia: hacer ropa de material reciclado y dejar de usar piel de animal. Son muchas las marcas que han lanzado colecciones hechas con material reciclado y muchas otras marcas nuevas que hacen ropa sin causarle daño al medioambiente. De la misma manera, ya son muchas las casas de moda que por respeto a los animales han dejado de usar pieles, entrea ellas están Stella McCartney, Calvin Klein, Armani, Tommy Hillfinger y Gucci.

Ahora le toca el turno a la prestigiosa marca Oscar de la renta. La casa de moda fundada por el desaparecido diseñador dominicano Oscar de la Renta, anunció que a partir del mes de octubre del 2021 ya no ofrecerá ningún producto hecho de piel.

"Oscar de la Renta no usa pieles en sus colecciones de moda y tampoco las vende en sus tiendas, y no lo hará en el futuro", dijo la casa de moda en un comunicado. "Cuando el periodo de la licencia de "sell off" termine, Oscar de la Renta no ofrecerá ningún nuevo producto hecho de piel".

Hace poco el grupo Neiman Marcus, que también incluye las tiendas de Bergdorf Goodman, anunció que ya no ofrecerá productos hechos de piel ni en sus tiendas y tampoco en sus páginas web

"Nuestra decisión fue impulsada por nuestro propósito y foco en sustentabilidad e innovación", le dijo a WWD Dani Reis, presidente y director ejecutivo de la marca. "Sabemos que los compradores le están poniendo más importancia a las marcas enfocadas en la sustentabilidad".