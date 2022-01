Otro famoso criticado por besar en la boca a sus hijos; Ricardo Montaner estalla en respuesta

Escucha esta nota aquí

A solo unos días que la estrella del fútbol David Beckham se viera envuelto en la polémica por una fotografía en la que aparece dándole un beso en la boca a su hija Harper, de 10 años, otro famoso vive la misma situación. Sin embargo, esta vez, el cantante Ricardo Montaner (64) no se quedó callado.

Todo empezó con una galería de fotos que el venezolano publicó a finales de 2021 para celebrar el cumpleaños # 31 de Ricky Montaner. Pero fue una, en la que besa en la boca a su hijo cuando era un niño, la que fue cuestionada por una terapeuta.

"En mi perfil de IG estuvimos analizando esta foto. @montanertwiter besando a su hijo en la boca, de no más de 7 años de edad. Un límite te pido", publicó la mujer que tiene más de 16 mil seguidores en la red social, donde comparte talleres y material terapéutico gratuito.





Aunque entre los comentarios hubo unos a favor y otros en contra, el más agresivo fue el del protagonista, del mismísimo intérprete de La gloria de Dios.



"Busca ayuda sicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… luego de todo eso, me vuelves a sicoanalizar", escribió el cantante en la cuenta de Twitter de la especialista.

Pero el lío no acabó ahí, ya que Rodríguez volvió a contraatacar. "Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y si, me sicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar", contestó ella.

Si bien los admiradores de Montaner salieron en su defensa, otros no solo criticaron el beso, sino la agresividad del cantante. No obstante, el músico dio por concluido el episodio, al menos hasta el momento.