¡Paren de venir!, una avalancha de música llega este ‘finde’

Para bailar apretadito



Directamente desde Colombia a Bolivia llegan por primera vez para compartir escenario Binomio de Oro, Daniel Calderón y los Gigantes y Jorge Celedón.



Y lo hacen con toda su energía y descarga musical a Santa Cruz, donde no solo cuenta con su gran fanaticada colombiana, sino también de muchas partes de Latinoamérica.



Los músicos se presentarán mañana, a partir de las 22:00, en la Fexpo Arena, las entradas ya están a la venta. El público podrá disfrutar de clásicos del vallenato, como No te quiero perder, Cómo te olvido, Si tu amor no vuelve y Olvídala.



Revivirán los éxitos



Este sábado, Santa Cruz se alista para recibir a Huey Dunbar, reconocido cantante y exvocalista de DLG, que regresa para presentarse en Arena, local ubicado en la Radial 26 y 6to anillo. Todos los fans podrán disfrutar de sus más grandes éxitos musicales en un espectáculo que promete estar lleno de alegría y mucho baile.



Vies Group es la productora encargada del show, que anticipa las actuaciones de varias bandas nacionales para calentar el ambiente de la noche.



El artista puertorriqueño-estadounidense cantará temas como La quiero a morir, No morirá yYo si me enamoré, que siguen sonando en cada fiesta.



El cantante ya está en la ciudad y espera la presencia de todos sus fans en el concierto.



Fiesta caliente



¿Quién no ha bailado el Taqui Taqui, Sueño contigo o Rebotando?. Mañana y el domingo cantan los Ilegales, la agrupación musical dominicana, liderada por Vladimir Dote, que actuarán en Casa Grande.



Ofrecerán un repaso de sus éxitos de merengue house, que sonaron muy fuerte en la segunda mitad de los años 90.



Leyendas nacionales



Octavia, una de las bandas más importantes del rock boliviano, también es otra buena opción para este fin de semana. Omar Gonzáles, Simón Luján, Vladimir Pérez y Martín Fox estarán presentándose hoy y mañana en Meraki Teatro Bar.



Con más de 30 años de carrera, los paceños tocarán hits, como Seré tu música, Azul eterno, Después de ti y Eternidad.