Paris Hilton ofrece $us 10.000 de recompensa por encontrar a su perra chihuahua Diamond Baby

Desde entonces, Hilton, una de las herederas del imperio hotelero que lleva su apellido, no ha cesado en su búsqueda. Para lograrlo contrató de inmediato a un detective de animales, un psíquico de mascotas y hasta drones , pero hasta el momento no ha tenido éxito.

La heredera no pierde las esperanzas y asegura que no se rendirá hasta volverse a encontrar con su fiel amiga de cuatro patas, que la acompaña desde 2016. Ante la desesperación, la semana pasada dio a conocer que, a quien haga la devolución segura de su perrita o dé información que conduzca al paradero de este animal, será recompensado con $us 10.000.