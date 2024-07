Paris Hilton revela su dura experiencia al ser abusada en un internado

La intérprete de éxitos Nothing in This World y I Blame You narró qué ocurrió cuando apenas tenía 16 años y sus padres tomaron cartas en el asunto al notar su rebelde comportamiento de adolescente. Sin embargo, nunca imaginaron que este centro fuera todo menos lo que les habían hecho creer.

“Estos programas prometían curación, crecimiento y apoyo, pero en lugar de ello no me permitieron hablar, moverme libremente ni siquiera mirar por una ventana durante dos años”, comentó. “Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me inmovilizaron violentamente y me arrastraron por los pasillos, me desnudaron y me encerraron en régimen de aislamiento”, dijo la celebrity.