Participantes de Miss Universo Indonesia denuncian a organizadores por acoso sexual

Siete finalistas de Miss Universo Indonesia presentaron una denuncia contra los organizadores del certamen por acoso sexual, anunció la abogada de las mujeres el martes.



Los organizadores del certamen, que se celebró en Yakarta del 29 de julio al 3 de agosto, pidieron a las 30 finalistas que se desvistieran para realizarles un examen físico antes de la ceremonia de coronación.



Representantes de la sociedad que organiza el concurso Miss Universo Indonesia, PT Capella Swastika Karya, insistieron en que tenían que examinar la presencia de cualquier "cicatriz, celulitis o tatuajes en sus cuerpos", dijo a AFP la abogada de las concursantes, Mellisa Anggraini.



"Las finalistas no sabían que serían sometidas a tal procedimiento", añadió Anggraini.



Según la abogada, las 30 finalistas del concurso fueron sometidas a la revisión corporal inesperada y a cinco de ellas les tomaron fotografías.

Añadió que el número de demandantes podría aumentar ahora que siete de las finalistas decidieran denunciar lo sucedido.



Un portavoz de la policía de Yakarta, Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmó a la prensa la denuncia. Se investigará las denuncias y podrán servir "de base a investigaciones más amplias", señaló Andiko.



Poppy Capella, directora nacional de Miss Universo Indonesia, no confirmó ni negó las acusaciones. En una publicación de Instagram expresó su gratitud a quienes compartieron "sus puntos de vista" sobre el incidente.



"Sus comentarios no son meras palabras: son una fuerza poderosa", escribió.



El certamen se llevó a cabo para elegir a la representante de Indonesia al concurso Miss Universo de este año, que se celebrará en Salvador el 18 de noviembre.