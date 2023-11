Pax Jolie-Pitt se refiere a su padre, Brad Pitt, como un ser humano horrible

La publicación muestra una imagen de Pitt sosteniendo el Oscar que ganó en 2019 como Mejor Actor de Reparto por "Once Upon A Time in Hollywood". En el mensaje, Pax descargó su enojo, calificando a su padre como "un imbécil de clase mundial" y una persona "terrible y despreciable". Alega que Brad Pitt carece de consideración y empatía hacia sus cuatro hijos menores, quienes supuestamente sienten miedo en su presencia.