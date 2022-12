Pedro Capó: “Sería bonito ver a Messi ganar este campeonato”

Pedro Capó (42) no sólo es bueno para cantar y componer, también se lo puede describir como una persona sencilla, amable y divertida. EL DEBER se contactó con el puertorriqueño que está en Estados Unidos, donde nos abrió su corazón.

El artista es padre de tres hijos de los cuales todos tienen el gusto por la música. También confesó que es bueno para la cocina y que aprendió este oficio desde pequeño gracias a su mamá.

Capó no se guardó nada y afirmó que ahora sigue el Mundial y espera que Lionel Messi gane este torneo, también manifestó que tiene planeado venir a Bolivia, con el fin de presentar su sexto albúm salidito del horno, denominado La Neta, el cual cuenta con 10 canciones de su autoría y abarca diversos temas sobre el amor, la felicidad, la soledad, la vida y la muerte.

En esta nueva propuesta musical Pedro incluye varios estilos musicales, jugando con sonidos de los 90, experimentando lo urbano y la balada, hasta un tema con aires de dance.

Además, se pueden escuchar temas con grandes colaboraciones, como en Ojos Claros, junto al rapero Ñejo y Una vez más, un tema con una onda sensual, que interpreta con la argentina Lali Espósito.

¿De dónde nace La Neta?

La Neta es una fotografía de mi vida actual, es una recopilación de canciones, de todas las situaciones que he atravesado en estos dos años de mi vida. Nace de esa catarsis de ese desahogo, es muy personal. Yo siento que lo que vivo yo, lo vivimos todos como la tristeza, la felicidad, el amor, el desamor y hasta la muerte.

Yo creo que esta pandemia nos llegó para estar cómodos con nuestra incomodidad y crecer desde ahí.

¿Perdió a alguien en la pandemia?

Yo perdí gente de gente, como un esposo de mi amiga actriz y ese tipo de relaciones. Gracias a Dios no perdí a nadie inmediato, fuimos muy emocionales, por este tipo de pérdidas y la fragilidad en la que vivíamos, por el distanciamiento y la soledad que trajo todo esto.

De su nuevo disco, ¿con cuál canción se queda?

Muy difícil para mí, pero la que te puedo decir que está sonando con fuerza es Volver a casa, siento que abarca todo lo que hemos vivido.

¿Cómo describe a este álbum?

Me gusta contribuir desde mi honestidad, desde cosas que yo vivo y que siento que resuenan con el resto de la humanidad y este disco es, precisamente, eso.

¿Qué vamos a escuchar en La Neta?

Es una colección de canciones en la que cada una carga un pedazo de mí, que abrazan realidades que pasaron por distintos procesos de mi vida. Tener la oportunidad de presentar música nueva me llena de mucha emoción.

¿Es verdad que las canciones del disco las escribió en su estudio?

Sónicamente hay un cambio, es un álbum que se hizo completamente en mi casa, escribí y produje todo ahí y le da una honestidad particular.

A la hora de escribir sus canciones, ¿cuál es su lugar favorito?

Yo me inspiro en la vida y en todas sus capacidades, pero si me encanta componer en mi estudio o hasta veces me toca inspirarme cuando estoy manejando. En mi casa tengo el estudio y es ahí donde nació La Neta.

¿Por qué le puso La Neta a su disco?

Porque es un disco de honestidad y de conectar con la vulnerabilidad. Yo viví un año y medio en México y siento que sus palabras son muy nuestras ahora, las hemos adquirido.

¿Cómo es que nace la inspiración para crear?

A veces, cuando camino, me llega la inspiración y soy mucho de procesar todo, cuando llego a mi estudio siempre doy gracias por ese momento, antes de empezar a escribir agradezco.

¿Con quién le gustaría grabar una canción?

Tengo el roquero empedernido dentro de mi cuerpo, siempre me hizo la ilusión de poder trabajar con el maestro Fito Páez, espero que algún día tenga la oportunidad.

¿Cuál de sus hijos le ha seguido el legado?

Cada uno de los tres tiene lo suyo, el mayor se ha vuelto como director creativo, incluso el trabajo en este último disco, los dos más chicos son también musicales.

¿Se imagina trabajando los cuatro en un futuro?

Esos son tipos de ambiciones que se llegan a celebrar con mucho orgullo, es muy personal por eso lo disfrutamos juntos.

¿Cómo andamos de amores?

Saludable, enamorado de mis tres hijos hermosos y me encanta que la gente conecte con lo mío, estoy tranquilo.

¿Hay planes para que venga a Bolivia?

Hay planes de estar por allá en marzo o abril, estoy con mucha ilusión de visitar Bolivia.

¿Qué hace cuando no está grabando?

Soy bien de mi casa, me gusta estar con mis nenes, como vivo cerca de la playa nos vamos para allá, me invento actividades con mis hijos, hago música y me encanta cocinar.

¿Quiere decir que es bueno para la cocina?

¡Ay bendito!, la comida puertorriqueña me sale espectacular, también la asiática, soy un duro (risas).

¿Dónde aprendió a cocinar?

Yo me crie mucho tiempo solo, entonces, no había nadie en casa y mi mamá me enseñó a cocinar y prestaba atención. Así que la cocina se volvió un hobby, cuando viajo me encanta aprender recetas.

Seguimos conociendo a Pedro. ¿Está siguiendo el Mundial?

Lo estoy siguiendo cuando puedo, porque he tenido mucho trabajo, pero sé que está buena la cosa.

¿A quién le va en la Copa del Mundo?

Sería bonito ver a Messi ganar este campeonato, voy por Argentina para que gane el Mundial.

