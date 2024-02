Pedro Pascal triunfa en los SAG Awards 2024 por "The Last of Us"

Pedro Pascal se destacó en los SAG Awards 2024 al obtener el prestigioso premio a la Mejor Interpretación Masculina por su papel en la serie "The Last of Us" . En una sorprendente victoria, Pascal superó a otros favoritos, como Brian Cox y Kieran Culkin, ambos de la aclamada serie "Succession".

La victoria de Pascal no solo reconoció su brillante actuación como Joel Miller en "The Last of Us", sino que también resaltó la fuerte conexión que estableció con Bella Ramsey, quien interpreta a la adolescente en la serie. Esta relación trascendió la pantalla, y se convirtió en una verdadera amistad, que ambos actores valoran profundamente.