Escucha esta nota aquí

Este feriado de Viernes Santo trae un fin de semana largo que se puede convertir en la oportunidad ideal para maratonear con la amplia oferta de las plataformas de streaming. Por eso te damos opciones para que podas disfrutar de un tiempo en familia con las series y películas más destacadas.



1.- Drive my car - HBO MAX

Ganadora del Oscar 2022 a la Mejor Película Internacional. Además de ganar el Premio al Mejor Guion y el Premio FIPRESCI en el festival de Cannes. Drive my car es una de las grandes obras maestras de este 2022. La película de Hamaguchi es una adaptación de un relato de Haruki Murakami.

Drive my car sigue a un actor y director de teatro, Yusuke Kafuku, que con tal de alejarse de sus demonios y tragedias personales acepta montar la obra Tío Vania en un festival en Hiroshima. Allí se le asigna un chofer, Misaki, con la que acabará entablando una bonita relación.

2.- The Crown – Netflix

Con esta serie Netflix pudo contemplar los premios Emmy: "The Crown" se llevó el premio a mejor Mejor Serie de Drama, haciendo historia en la plataforma de streaming.

"The Crown" es una crónica de la familia real británica que empieza con el ascenso al trono de Isabel II y está previsto que llegue hasta nuestros días, pasando así por momentos históricos en el Reino Unido como la boda entre el príncipe Carlos y Diana Spencer

3.- CODA - Amazon Prime

Ganadora del Óscar 2022 a Mejor Película, además de los premios a Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur. Remake de la francesa "La Familia Belier". La historia sigue a una joven (interpretada por Emilia Jones) que debe lidiar con el hecho de que es la única persona que escucha en una familia de sordos.

4.- Apolo 10 1/2: A Space Age Childhood – Netflix

El último lanzamiento de Richard Linklater en estilo "rotoscopio" cuenta la historia del primer alunizaje desde dos perspectivas distintas: una es la del astronauta y el control de la misión, y la otra a través de un niño soñador en Houtson que ve todo por televisión. La película se inspira en la propia vida de Linklater y sirve como una instantánea, serena y provocativa de la cultura americana de los años setenta.

5.- Better Nate Than Ever - Disney+

Un frustrado niño de 13 años con sueños de Broadway de dirige la ciudad de Nueva York con su mejor amigo en esta comedia musical sobre la adolescencia que combina mucho humor, corazón y momentos dignos de canto. Rueby Wood interpreta a Nate Foster, con Lisa Kudrow interpretando a su tía separada que se mudó a la Gran Manzana siguiendo sus propios sueños teatrales algunos años antes.

6.- Gambito de Dama – Netflix

"Gambito de Dama" rompió record oficial en Netflix y se convirtió en una de las series más premiadas. La serie recogió el premio a Mejor Miniserie en los Emmy y a su protagonista, Anya Taylor-Joy, le llovieron reconocimientos, desde el Globo de Oro hasta el premio del sindicato de actores.

La popular serie sigue a una excepcional jugadora de ajedrez desde su infancia en un orfanato (donde aprendió a hacer jaque mate con el conserje) hasta su vida adulta, donde se le presentaran adicciones y traumas.



7.- Flee – Netflix

Ha hecho historia en los Óscar 2022 consiguiendo estar nominada en las categorías a Mejor Documental, Mejor Película de Animación y Mejor Película Internacional en una misma edición.



Dirigida por Jonas Poher Rasmussen, "Flee" se basa en una historia real, la de un refugiado afgano residente en Dinamarca que acepta contar su historia sin revelar su verdadera identidad.

8. Una vida en nuestro planeta- Netflix

La voz de David Attenborough preside esta imponente serie de Netflix, posiblemente uno de los mejores documentales sobre naturaleza jamás realizado. La producción maravilló a la crítica y acabó alcanzando el premio Emmy a la Mejor Serie Documental o de No Ficción en 2019, además del premio a Mejor Narrador.

Este documental posiblemente sea la serie más importante de Netflix, ya que no solo es un documental sobre la vida de la naturaleza, sino también sobre como el cambio climático está afectando el ecosistema del planeta.