Penélope Cruz gana la Copa Volpi a Mejor Actriz en Venecia

La actriz española Penélope Cruz recibió este sábado (11.09.2021) el premio a la mejor actuación femenina de la 78º edición del Festival Internacional de Cine de Venecia por su intensa actuación en el filme 'Madres paralelas', de su compatriota Pedro Almodóvar.

La actriz afirmó que este premio es "cien por cien" de Almodóvar, dijo la actriz al recibir el premio y dedicárselo a su familia desde el escenario del Palacio del Cine del Lido. "Gracias por confiar en mí, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", señaló la actriz, la primera hispana en obtener este galardón.

Dedicó el premio a todo el reparto de la película, a su marido Javier Bardem, presente en la gala, a los hijos de ambos, Luna y Leo, y también a las "madres paralelas de su vida": su madre Encarna, su "mejor maestra y amiga" y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente y de quien dijo que hizo "mucho" por los actores y actrices españoles.

El León de Oro se lo llevó la película 'L'événement', de Audrey Diwan, una historia impactante y cruda sobre un aborto clandestino en la década de los años 1960. Y el León de Plata Gran Premio del Jurado fue para "È stata la mano di dio" ('Fue la mano de Dios'), de Paolo Sorrentino y de la Mejor Dirección para Jane Campion, por 'The power of the dog' ('El poder del perro'). La coproducción boliviana 'El gran movimiento', de Kiro Russo, se llevó el premio especial del jurado en la sección Horizontes y 'Los huesos', de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña, el premio al Mejor Cortometraje.

La coreógrafa española Blanca Li ganó el premio a la Mejor Experiencia de Realidad Virtual con su obra "Le bal de París", una historia de amor interactiva ambientada en la capital francesa. "La sección de realidad virtual ha abierto nuevas posibilidades al sector audiovisual y a las artes performativas", ha dicho Blanca Li, que ha calificado este proyecto de "un sueño hecho realidad".