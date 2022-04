Pensarte, del artista boliviano Leví Gabriel, tiene proyección internacional

Escucha esta nota aquí

Leví Gabriel, el joven boliviano promesa en la música, acaba de lanzar su primer videoclip Pensarte. A través de la gestión de VEVO y luego de que firmara su primer contrato con la empresa internacional BMI (Broadcast Music Inc) junto al lanzamiento de su primer álbum More About After - Prelude con la licencia de Universal Music Group.

Con tan solo 20 años, este joven artista ya cuenta con una destacable biografía que comienza a los 12 años de edad, cuando ingresó al Conservatorio Plurinacional de Música con especialidad en guitarra. Tres años después, incursionó en la producción musical, aprendiendo sobre el tema de forma empírica, con la música electrónica como base de su aprendizaje.

Después de ser rechazado muchas veces por varios sellos discográficos, decidió abrir el suyo propio: Lust Media Interactive Studios By Leví Gabriel, que en la actualidad trabaja con empresas como Warner Music y Universal Music Group.

Actualmente, tiene una beca en Berklee, una de las universidades más prestigiosas en educación musical en el mundo y ya está avalado por el Ministerio de Cultura de Bolivia, la Biblioteca Británica y el Registro de Personajes Públicos y Empresas "ISO-ISNI".