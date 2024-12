Pepe Aguilar habla sobre los señalamientos de que paga para que su hija Ángela esté en todos los eventos

Ahora, Pepe ha decidido hacer frente a este y otras controversias. “Estoy viendo unos comentarios muy interesantes en línea. Casi no contesto, pero hoy sí les voy contestar. No quiero echar pleito, nada más les voy a decir lo que es la verdad” , advirtió Pepe en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

“No sé si agradecerles o comentarles este rollo, porque que me tengan en tan alta estima; que piensen que tengo tanta lana [dinero] y tanto poder, gracias carnales [hermanos]. Muchas gracias, la verdad, pero no, no es por ahí”, continuó. “Dicen que pago para que Ángela la inviten a todos los lugares donde se han presentado. ¡No, qué pasó!”.