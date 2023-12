Pepe Aguilar hace un 'en vivo' borracho y arremete contra un fanático

"Van a ver a Pepe Aguilar borracho , así que no se pierdan amiguitos", advirtió en el live que realizó en su cuenta de Instagram.

Durante la conversación, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle si tenía sangre argentina , en alusión a lo que mencionó su hija menor Ángela sobre tener genes argentinos en un 25%.

"Como les gusta el cuento, me cae de a madres. Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas?", advirtió. "Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan..., ¿argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre".

El intérprete de "Por mujeres como tú" también fue claro en advertir que los seres humanos son iguales y no debería haber un trato diferente porque las personas pertenezcan a una o otra nación.

El cuestionamiento insistente sobre este tema ocasionó que el artista estallara contra uno de los cibernautas y pidió no contribuir a las polémicas. "Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pendejada", enfatizó.