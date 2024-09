Periodista español afirma que "Soy Georgina" apesta a mediocridad

"Que no te engañen. Soy Georgina no es un reality. Es un catálogo. Caro. Ordinario, vulgar y hasta obsceno . Pero un catálogo. Aspira a lujoso, pero se queda en chabacano", dijo el hombre.

"Me apena esta tercera temporada del reality. Porque la primera tuvo cierto no sé qué. La segunda me la tragué aunque con dificultades. Y en la tercera estamos a un tris de cogerle una manía tremenda a esta muchacha que es puro sopor. No ayuda que en el reality aparezca de vez en cuando Cristiano y su sonrisa de teleñeco", concluyó.