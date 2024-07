Periodista español insulta a Karol G por llenar el Santiago Bernabéu

Aunque no se considera una fanática ferviente de la artista, Cerezo reconoció que el espectáculo fue completamente satisfactorio, resaltando la energía y la entrega del público.



La conversación entre los colaboradores adquirió un tono sarcástico cuando Antonio Naranjo, conocido por su ironía, hizo comentarios sobre las entradas del concierto. Patricia respondió con una broma sobre sus habilidades para bailar, a lo que Naranjo comparó sarcásticamente a Karol G con bandas legendarias de hard rock como la británica-australiana ACDC.



“A mí me llevas a ver los ACDC a Sevilla, no a esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas […] Pues, mira, si esta petarda llena el Bernabéu y los Rolling no, la humanidad merece extinguirse”.



La respuesta provocó críticas en las redes sociales, donde muchos consideraron sus palabras como una falta de respeto hacia la cantante colombiana y sus seguidores.