Peruanos desmienten que accidente auditivo de Luis Miguel ocurrió en Lima

Ayer, la nueva temporada de Luis Miguel, la serie ocupaba el #2 de lo más visto de Netflix en Bolivia, pero hoy amaneció en el primer puesto. Con solo dos capítulos estrenados, la producción alborotó a miles de fanáticos, especialmente a los peruanos, que se ven aludidos y no precisamente por algo positivo.

Y es que en el primer y segundo capítulo se narra un accidente auditivo que desencadenó el problema de Tinnitus en el músico, y que afectaría su carrera en adelante.

Luis Miguel, la serie cuenta que el momento trágico sucedió en 2005 y en Lima, a causa de ciertas irregularidades cometidas por un productor de espectáculos local que quiso abaratar costos.

No obstante, el medio peruano El Comercio registra 12 conciertos de Luis Miguel en Lima en 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y 2019, y no así uno en 2005, además de que reporta que no hubo ningún incidente en ellos.

Para confirmarlo, entrevista a Lucy Gómez Sánchez, presidenta del club de fans Cómplices de Luis Miguel Club Oficial en Perú, que asistió a 102 conciertos de su ídolo en 24 ciudades distintas. La seguidora aseguró que el artista "estuvo contento y eufórico el día del concierto en Lima" en 2004.



"Luis Miguel cerró su gira mundial en Lima en el 2004. Esa parte de la historia de la serie es inventada. No tenemos información que quedó mal después de ese concierto. No es un lugar improvisado o un lugar nuevo donde no se haya probado la acústica. No pasó nada de eso. Me da mucha pena que mencionen a Lima como un lugar donde pasó algo tan horrible", declara la fanática.



Radio Programas del Perú igual se hizo eco de la noticia y aclara que una situación similar, en la que hubo una falla de sonido, sucedió en Buenos Aires (Argentina), en 2014, cuando 'Luismi' estaba cantando y de pronto, da la espalda al público y mira hacia sus músicos mientras se lleva la mano a los oídos. "Su gesto cambia a una clara incomodidad, pero poco después se repone y continúa entonando uno de sus temas", asegura.



"¿Será una simple inexactitud de fechas y lugares? O tal vez solo debemos tomar la producción de Netflix al como se describe, es decir, una ficción televisiva que toma datos reales de la biografía del 'Sol de México'", cuestiona RPP.

Las aseveraciones de RPP son confirmadas por el medio argentino La Voz, que señala que el jueves 23 octubre de 2014, en un concierto en el club Geba, de Buenos Aires, Luis Miguel interpretaba el segundo tema cuando abandonó el escenario y regresó 20 minutos después, sin poder disimular su cara de fastidio.

"¿Se escucha bien? No saben cuánto me están ayudando", le dijo al público, antes de retirarse nuevamente.



"Tres grandes pantallas acompañaban las canciones con juegos de luces y antiguos videos (algunos desincronizados). Además, se produjeron grandes saltos de espacio entre las tandas de temas y el cantante trataba de superar con sutiles gestos a sus técnicos los problemas de sonido", cita basándose en una publicación de Télam de aquella oportunidad.

Finalmente, según el medio argentino, desde octubre de 2014, se volvieron más frecuentes las señas de Luis Miguel a los sonidistas, además de su malhumor por los problemas de sus audífonos. Muestra de ello es la vez que en 2019, en Panamá, en pleno show hizo volar el micrófono y enfrentó furioso a sus técnicos.



Un fragmento del show de Argentina, de 2014, evidencia los problemas técnicos.