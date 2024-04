Peso Pluma recurrió a la anestesia general para tatuarse sin dolor todo el brazo

Peso Pluma recurrió a la anestesia general para tatuarse sus brazos de nuevo; en esta ocasión, “La Doble P” optó por realizarse varios diseños de manera simultánea, por lo que el apoyo de los sedativos fue necesario para que soportara el intenso dolor de varias agujas trabajando al mismo tiempo en su cuerpo.



Sin embargo, muchos internautas no vieron con buenos ojos la decisión de Peso Pluma, por lo que las burlas hacia el cantante no tardaron en llegar, y es que a decir de muchos entusiastas de los tatuajes, la experiencia no cuenta si se usa anestesia e incluso tacharon de “cobarde” al famoso.



Lo general para los tatuajes es aplicar un anestésico local sólo para la zona a trabajar; sin embargo, Peso Pluma optó por estar dormido durante el proceso debido a que, en esta ocasión, la labor en sus brazos iba a ser más complicada e iba a durar varias horas.



Fue el artista Ganga el encargado de realizar esta delicada labor y subir un video del curioso proceso que pronto se llenó de comentarios de burla hacia Peso Pluma, aunque no faltaron las personas que defendieron su decisión de permanecer sedado.