Peso Pluma revela donde nació su famoso corte de cabello

Peso Pluma es un fenómeno mundial, no solo por sus éxitos musicales , sino también por su particular estilo de vestir y su icónico corte de pelo que se ha hecho viral. Pero, ¿de dónde surgió la idea de llevar un mullet?

"Yo no me cortaba el pelo con nadie, por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín.