Pink cancela su concierto en Suiza, por problemas de salud

La cantante Pink canceló su próximo concierto en Berna, Suiza, programado para el 3 de julio en el estadio Stadion Wankdorf, debido a problemas de salud. Esta decisión fue tomada tras una recomendación médica, según comunicó la artista a través de su cuenta de Instagram.



Pink, conocida por éxitos como "So What" y "What About Us", expresó su pesar por la cancelación en una publicación acompañada de una foto en blanco y negro. En sus palabras, manifestó haber explorado todas las opciones disponibles antes de concluir que no podría continuar con el espectáculo.



La artista se encuentra actualmente en plena gira denominada Summer Carnival, promocionando su álbum de 2023, Trustfall. Esta gira, que incluye más de 70 espectáculos en Europa y América del Norte, ha sido afectada por diversos problemas de salud de Pink a lo largo del último año, informó TMZ.