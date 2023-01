Piqué también saca provecho de Sesion #53

Ninguno de los streamers se esperaba una noticia semejante. Las bromas continuaron en el estudio. Ibai Llanos cuestionó “es que no me he enterado”. A lo que Kun Agüero contestó, “por la canción de Shakira”.



Enseguida el ex futbolista elogió la marca de relojes “No, no, lo digo en serio. Toma, mira, tenemos para todos (…) es un reloj para toda la vida”.



Al parecer, Piqué también facturará a cuenta del hit de su ex mujer.