Plácido Domingo recibe nuevas acusaciones por acoso sexual

El caso aún no llega a la justicia, pero sí se difundió para millones de personas a través de la pantalla chica. Una cantante, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, relató en el programa Salvados, del canal español La Sexta, que fue acosada sexualmente en dos oportunidades por el tenor Plácido Domingo.

"Es algo que se sabe en este mundo, es de lo primero que te dicen, 'no te subas sola en un ascensor con Plácido Domingo '", relató la mujer, que es la primera que denuncia la conducta inapropiada del tenor en España.

"La primera vez que me hizo sentir incómoda fue cuando íbamos de una sala a otra para hacer un ensayo de escena. Me hizo una pregunta muy extraña delante de todo el mundo. (Plácido) me dice: 'Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón? Yo llevaba un pantalón con un bordado en los bolsillos traseros", contó la cantante.