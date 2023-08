Polémica entre las Lindas Chiquillas de Maroyu a raíz de la salida de Wendy

“Quiero decirles oficialmente y que se enteren por mí, que sí, decidí retirarme de Maroyu. Porque ya n o había un ambiente laboral sano , por eso tomé la decisión y no hubo un acuerdo laboral”, explicó Callaú.

Wendy contó que no se va a despedir de sus fans, porque seguirá en contacto con todos sus seguidores y que ella tendrá un nuevo proyecto.

“Sólo les puedo adelantar eso, está semana les lanzaré mi nuevo proyecto, les presentaré algo más estructurado, yo no me creo más que los otros, sólo que cuando hago algo me entrego totalmente”, dijo la joven.