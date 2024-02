Polémica por el retiro de un "lindo chiquillo" de Maroyu; se manejan dos versiones

JC, como se lo conoce , decidió romper el silencio y habló de todo lo que había pasado. A través de Tik tok, el ex bailarín de Maroyu revela que tuvo que preguntar qué pasaba al notar que no le enviaron más los pasajes de avión para viajar a su trabajo.

“No fue mi decisión salirme del grupo, hubo unos cambios y lastimosamente a la persona que decidieron sacar fue a mí, no me dijeron nada en lo absoluto, simplemente dejaron de mandarme los pasajes, no hubo una charla anterior ni posterior, yo tenía que suponerme las cosas, el motivo no fue porque yo estoy arreglado”, dijo Menacho.