Ponen en venta mansión de Shakira en Barcelona, pero los interesados deben cumplir unos requisitos

Algunas de ellas son que la mansión de Piqué y Shakira no será parte del catálogo de inmuebles de la empresa, por lo que no habrá fotos disponibles, y que los interesados deberán demostrar liquidez financiera antes de solicitar una visita.



Medios españoles como AS y ABC informan que la propiedad, de 3.800 metros cuadrados, está valuada en $us 14.8 millones, monto total que deben tener los interesados.