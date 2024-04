¿Por qué Amanada Bynes no participó en "Quiet on set"?

El mes pasado, la cadena de televisión Investigation Discovery lanzó la serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" , que ha generado un revuelo mediático al exponer casos de abusos sexuales y maltratos que sufrieron algunas estrellas de Nickelodeon cuando eran menores de edad.

A pesar de las especulaciones, Bynes se ha negado a hacer comentarios sobre la polémica que rodea a Schneider. Según TMZ, rechazó una entrevista para "Quiet on Set" con el argumento de que no tuvo "malas experiencias" con Schneider y que no tenía nada nuevo que añadir. Además, sus padres optaron por no participar en la serie documental y mantenerse alejados del foco mediático.