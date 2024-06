¿Por qué no utiliza celular el cantante Ed Sheeran?

El cantante Ed Sheeran, de 33 años, ha sorprendido al público al revelar que no ha tenido un teléfono móvil desde 2015. Sheeran, explicó que la decisión de deshacerse de su teléfono le ha ayudado a mejorar su interacción social y creativa. “Me sentía muy, muy abrumado y triste cuando lo usaba. No corté el contacto con la gente, simplemente lo limité”



“No he tenido teléfono″, afirmó Sheeran. “Me deshice de él en 2015… Descubrí que tenía el mismo número desde los 15 años y me hice famoso y tenía 10.000 contactos en mi teléfono. Estaba perdiendo la interacción en la vida real, así que me deshice de él”.