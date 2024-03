¿Por qué Wanda Nara le declaró la guerra a Paris Hilton?

​​A pocos días de lanzar “Money”, su tercera canción después de su éxito con “Bad Bitch” y “O Bicho vai pegar, Wanda Nara sigue a full dedicada a hacer crecer su carrera musical. Pero salió una inesperada competencia con un perfil tan alto como el suyo: Paris Hilton, quien anunció que vuelve a la música después de su hit de 2006 “Stars are blind” y la conductora de MasterChef terminó acusándola de copiarla.​​



“¡No puedo esperar a lanzar mi nuevo álbum! Bad Bitch Academy”, escribió en un posteo la heredera del imperio hotelero, junto a un video donde aparecía cantando muy animada una canción tecno donde murmura “Welcome to the Bad Bitch Academy”.