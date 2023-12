Posibles nominados al Óscar en la gala anual del Museo de la Academia del Cine

El 4 de diciembre se llevó a cabo la gala anual del Museo de la Academia del Cine, un evento de tres años de tradición que no solo deslumbró con su elegancia, sino que también tuvo como objetivo recaudar fondos para respaldar actividades educativas y culturales.

Entre los asistentes se destacó la presencia de Leonardo DiCaprio, quien, debido a la huelga de actores, no pudo promocionar su reciente película "Killers of the Flower Moon". ​​