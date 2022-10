Presentadores de TV paraguayos realizan comentarios repudiables sobre el cuerpo de la cantante Tini

"Te pido que mires su ombligo", " No, no quiero mirar, voy a tener pesadillas", "Ahora lo entiendo a de Paul", fueron algunos de los desafortunados comentarios de los presentadores Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez . ​

"Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan. Cometí un error”, se disculpó Rodríguez.