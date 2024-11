Presunto proveedor de drogas de Liam Payne aseguró que mantuvo un encuentro íntimo con el cantante

La segunda ocasión sucedió la noche del 13 de octubre y se prolongó hasta la mañana siguiente. “Ahí pasamos la noche. Nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Me quedé toda la noche”, reveló. “Fumé marihuana y él estaba con la cocaína. No lo vi mal, lo vi normal, bien. En ningún momento fue agresivo; me trató bien, fue muy dulce; me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien”.