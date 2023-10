Preventa de entradas para película sobre gira de Taylor Swift supera 100 millones de dólares

La película se convertirá en el largometraje de conciertos más taquillero de la historia, destronando a "Justin Bieber: Never Say Never", que recaudó 99 millones de dólares y se estrenó en 2011.

"This Is It", que reunió 261 millones de dólares en todo el mundo, no se considera una película de conciertos porque solo documenta los preparativos de la actuación de Michael Jackson, que murió antes de presentarse en el escenario.