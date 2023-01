Príncipe Enrique relata uso de cocaína, muertes en Afganistán y una pelea con su hermano en sus memorias

Sin embargo, algún medio como el diario izquierdista británico The Guardian tuvo acceso a ella por adelantado.

"Me agarró por el cuello (de la camisa), arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome", explica.

Después, se mostró "arrepentido y se disculpó ", reconoce según The Guardian.

"En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces consumí algunas más", explica según Sky News. "No era muy divertido (...) pero me hacía sentir diferente", cita la web del canal, que también se hace eco de cómo Enrique perdió la virginidad en "un humillante episodio con una mujer dama" que lo trató como a un "joven semental".